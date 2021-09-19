17:15 (мск), источник: Газета.Ру
У певицы Азизы обнаружили миллионный долг после свадьбы с молодым мужем
У российской певицы Азизы появился миллионный долг после свадьбы с молодым мужем Александро Лортэ.
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По данным издания, муж Азизы, который младше ее на 16 лет, женился на певице по расчету. Супруг певицы родом из Липецка, его настоящее имя — Александр Соколов.
Сейчас на счету певицы долг в один миллион 38 тыс. рублей, судебные приставы уже внесли ее в черный список.
Как отметил адвокат Азизы Андрей Алешкин, певица с мужем собирались лететь в Италию, чтобы там обвенчаться, но из-за долга вылететь за границу она не сможет.
Ранее американская актриса Кейт Хадсон рассказала о помолвке с бизнесменом, основателем звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавой — отцом ее младшей дочери. До помолвки пара встречалась пять лет, а знакомы Хадсон и Фудзикава около 15 лет.
Также у Хадсон есть еще двое детей от прошлых отношений — сыновья от музыкантов Криса Робинсона и Мэттью Беллами.