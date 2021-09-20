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12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Песню группы «Альянс» «На заре» перепели на японском языке

Песню советской рок-группы «Альянс» «На заре» перепели на японском языке. Музыкальная композиция и видеоклип на нее были представлены на YouTube-канале коллектива Deai.

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Менее чем за сутки клип набрал свыше 37 тысяч просмотров и несколько тысяч лайков. Deai отметили, что ремейк хита группы «Альянс» был посвящен памяти скончавшегося в 2020 году автора песни — Олега Парастаева. Комментаторы отметили самобытность исполнения песни на японском языке.

Композиция «На заре» вышла в 1987 году в составе альбома «Альянс '87». Впоследствии она стала главным хитом группы «Альянс» и одной из наиболее популярных русскоязычных песен конца 80-х годов.

В апреле 2021 года лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» на русском языке. Изначально композиция появилась в 1939 году и была создана для фильма «Истребители», в которой ее спел советский певец и актер Марк Бернес.

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