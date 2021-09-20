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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам запретили разводить кур на дачах

Россиянам нельзя держать мелкую сельхозживность, в том числе кур, на землях для садоводства. Соответствующий запрет подтвердил Верховный суд, сообщает «Российская газета». За нарушение этой нормы гражданам грозит крупный штраф.

Источник: Reuters

Поводом для разбирательств стал конфликт жительницы Волгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель. Инспекторы обнаружили на садовом участке гражданки курятник и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей за административное правонарушение. Женщина прошла все судебные инстанции, дойдя до Верховного суда, но все равно не смогла доказать свою правоту.

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По закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Также на нем можно размещать дачные дома, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Разводить животных можно, если участок относится к личному подсобному хозяйству. При этом на садовых землях, по информации юристов, разрешается ставить ульи — но необходимо заручиться согласием соседей.

Штраф «за кур» назначается в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей, поясняет издание. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит 10−20 тысяч.

Ранее россиян предупредили о риске изъятия дач. Власти имеют право изымать дачные участки для строительства новых федеральных и региональных автотрасс, при этом собственникам выплачиваются компенсации, но дачи обязательно должны быть поставлены на кадастровый учет, пояснила специалист.

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