13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон снял огромную стаю горбатых китов «на обеде» у берегов Австралии
Около сотни животных собрались в одном месте, чтобы перекусить.
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Огромная стая из сотни горбатых китов попала на видео в Австралии. Животные собрались у побережья Нового Южного Уэльса, чтобы перекусить рыбой-приманкой, которую специально для них разбрасывали с лодки сотрудники туристической компании, занимающейся турами по наблюдению за китами.
Примерно с сентября горбатые киты начинают возвращаться в Антарктиду из более теплых северных вод, где они выращивают своих детенышей. Их путь лежит через район Сапфирового побережья города Бермаги.
Уже несколько лет подряд сотрудники турфирмы приманивают китов рыбой, чтобы туристы могли полюбоваться на животных вблизи.
По словам капитана судна, перевозящего рыбу, обычно на обед приплывали около 20 китов, но за последние два года их численность заметно увеличилась. В этом году полакомиться рыбой приплыли около ста особей. Невероятное масштабное кормление было снято на камеру с помощью беспилотника.
Екатерина Гура