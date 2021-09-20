Песков рассказал о планах Путина остаться на самоизоляции

«Чувствует он себя прекрасно. Работает. Но на этой неделе в основном продолжатся мероприятия в режиме видеоконференции», — сказал он.
Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Он рассказал, что накануне весь день общался с человеком, у которого впоследствии выявили COVID-19. Президент уточнил, что этот пациент был привит от коронавируса, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато».
Позже Путин рассказал, что COVID-19 подтвердился у «десятков» человек в его окружении. Песков уточнил, что это люди, обслуживающие главу государства и отвечающие за его безопасность. Тест на коронавирус у самого президента показал отрицательный результат.
Путин прошел вакцинацию от коронавируса весной этого года. Первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам президента, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 97,6%.