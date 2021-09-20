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18:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитан процент привитого от коронавируса населения в мире

В 184 странах уже использовано более 5,95 миллиарда доз вакцины от COVID-19. Однако кампания по вакцинации продолжается неравномерно по всему миру. Об этом сообщили сегодня в агентстве Bloomberg со ссылкой на личные подсчеты.

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Источник: Reuters

Как отметили в агентстве, столько доз прививок хватит для того, чтобы полностью вакцинировать 38,7 процентов людей на планете.

«Средние темпы вакцинации составляют в настоящее время 33,1 миллиона доз в день. Если они будут сохранены, то пройдет еще 6 месяцев прежде, чем прививки будут сделаны 75 процентам населения», — добавили в Bloomberg.

Кроме того, источник указал, на то что в тех странах и регионах, где наблюдается высокий уровень доходов делают вакцинацию в 20 раз больше людей, чем в регионах с низким уровнем.

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Также было замечено, что некоторые страны даже столкнулись с неравным доступом к прививкам, например до марта текущего года ряд африканских стран не получал ни одну партию препаратов.

По данным Bloomberg, в Америке сделано 386 миллионов вакцин, и хотя бы одну дозу получили 212 миллионов граждан страны, Отмечается, что по меньшей мере 181 миллион жителей США (54,6 процентов) полностью завершили процесс вакцинации.

В Испании число получивших две дозы вакцины, по оценкам агентства, составило 77 процентов населения, во Франции немного меньше — 72,7 процентов.

В Италии полностью вакцинировались 67,9 процентов граждан, Великобритании — 66,5 процентов, ФРГ— 63 процентов, Израиле — 61,6 процентов.

Среди стан где наименьшее количество людей вакцинировано оказались Демократическая Республика Конго и Йемен, где наблюдается менее 0,1 процента, в Чаде и Южном Судане — 0,1 процент, Бенине и на Гаити — 0,2 процента.

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