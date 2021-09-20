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17:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как медведи возвращаются в леса вокруг Чернобыля

Исследователь в Чернобыльской зоне Украины рассказал Би-би-си о том, как медведи возвращаются на земли, которые покинул человек.

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Их не было в этих краях еще с начала ХХ века, но в последние годы исследователи все чаще замечают в Чернобыльской зоне диких медведей.

Впервые их удалось сфотографировать в 2014 году. Этим летом они тоже несколько раз попадали в объективы фотоловушек, которые ученые расставляют в чернобыльских лесах.

Исследователь дикой природы Сергей Гащак говорит, что это только начало — медведи возвращаются на земли, которые покинул человек.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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