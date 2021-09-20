Сестры из Японии побили мировой рекорд по долгожительству среди близнецов

Две сестры из Японии Умено Сумияма и Коме Кодама официально признаны Книгой рекордов Гиннесса самыми старыми однояйцевыми близнецами в мире. Этот титул они завоевали в 107 лет и 330 дней.
Сестры были официально награждены сертификатами 20 сентября, в День уважения к пожилым, который является национальным праздником Японии.
Предыдущий рекорд принадлежал также близнецам из Японии Кин Нарита и Джин Кани, которые установили рекорд в 107 лет и 175 дней.
Нынешние рекордсменки родились на острове Содосима на западе страны 5 ноября 1913 года и были третьим и четвертым ребенком из 11 братьев и сестер. После школы они редко виделись и жили на разных островах, но в возрасте 70 лет начали активно общаться и ездить вместе в паломнические поездки по буддийским храмам Японии.
Сейчас сестры снова живут отдельно в разных домах престарелых. Именно там они и получили свои сертификаты, о которых давно мечтали.
Отметим, что сейчас в Японии проживает около 86 510 долгожителей, половине из которых в этом году исполнилось 100 лет.
В Японии также проживает Танака Кане, самый старый из ныне живущих людей в мире, которому в настоящее время 118 лет, пишет Daily Mail.