Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 сентябряПервое кругосветное путешествие в мире, открытие Каннского фестиваля, трагедия в Кармадонском ущелье и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12День знаний в России
8Стрельба в университете в Перми
22:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Смертность от коронавируса в Америке бьет рекорды

В последние дни смертность от COVID-19 в США достигла рекордного уровня: в день там умирают в среднем по 2 тыс. человек. Анализ данных показывает, что страна находится на очередном пике по заболеваемости. И хотя ситуация постепенно улучшается, конца эпидемии пока не видно.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Власти США наконец определились с ревакцинацией. По решению специального совета при Управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, она будет рекомендована — правда, лишь для лиц старше 65 лет или тех, у кого высок риск тяжелого течения заболевания.

Читайте также
США готовы передать другим странам еще 500 млн доз вакцины

Такое решение идет вразрез со словами президента США Джо Байдена — тот объявлял, что третья доза будет доступна каждому американцу. Однако эксперты решили иначе — с их точки зрения, пока нет оснований рекомендовать поголовную ревакцинацию, особенно для более молодых людей, поскольку уже введенная вакцина и так достаточно защищает как от тяжелого течения заболевания, так и от смерти.

Окончательное решение на этот счет ожидается уже на днях, но оно будет чисто формальным.

Дебаты о третьей прививке (или второй в случае, например, вакцины Johnson & Johnson) идут на фоне неблагоприятной ситуации со штаммом «дельта», который захватывает страну.

По данным американских властей, 99% всех выявляемых случаев инфицирования вызваны именно этой разновидностью вируса, а уровень ежедневной смертности впервые с марта достиг 2 тыс. человек. Это сопровождается неким пока не очень ощутимым снижением числа инфицированных и госпитализированных.

В среднем в США регистрируется по 150 тыс. случаев заболевания ежедневно, однако с начала сентября этот показатель упал более чем на 10%.

Каждый день с COVID-19 попадают в больницу около 100 тыс. человек — это тоже 10-процентное снижение по сравнению с началом месяца.

Постепенный спад заболеваемости позволяет говорить о том, что США перевалили через очередной пик.

Как показывают расчеты, коронавирус в каждой стране за отдельными исключениями следует своего рода «расписанию»: каждая волна набирает силу примерно два месяца, а затем идет на спад.

Точного научного объяснения этому феномену нет, однако опрошенные газетой The New York Times эпидемиологи приводят два возможных варианта.

Новость
«Сильный» иммунитет при коронавирусе может только навредить

Согласно первому, вирус быстро заражает наиболее уязвимые группы населения, а затем сталкивается с людьми с более устойчивым иммунитетом, в результате чего заболеваемость идет на спад до появления нового штамма.

Второе объяснение — социологическое: люди живут своего рода сообществами, и вирус за два месяца заражает в том или ином сообществе всех, кого может заразить, — затем люди выбираются из привычного круга общения (например, на праздник), и вирус с помощью таких контактов переходит из одного сообщества в другое. Тогда начинается новый цикл.

Дополнительной причиной цикличности эпидемии называют принимаемые людьми меры безопасности: они сначала активно следуют противовирусным ограничениям, а затем расслабляются по мере спада заболеваемости.

Не улучшают ситуацию в США и проблемы с вакцинацией: страна стартовала рекордными темпами, однако в последнее время скорость прививания замедлилась, и в итоге каждый четвертый житель страны (в среднем это республиканец без высшего образования) остался непривитым. Как показывает практика, вакцина помогает переломить «двухмесячные» циклы: например, в Сингапуре или на Мальте обычный «двухмесячный» всплеск превратился всего лишь в «двухнедельный» — вирус не смог найти жертв, которых было бы легко заразить.

Кроме того, американцы отправили детей в школы, возобновили мюзиклы на Бродвее и студенческие спортивные соревнования: это, безусловно, неблагоприятно скажется на развитии ситуации.

Алексей Наумов

Во время загрузки произошла ошибка.
 Роскомнадзор усиливает поиск запрещенного контента
Новостройки скидывают цены
Пять партий и высокая явка: первые итоги выборов в Госдуму
«В ужасе выпрыгивали из окон». Что известно о стрельбе в Перми
Россиянам запретили разводить кур на дачах
Ученые определили, что дает самую эффективную защиту от COVID
Россиянка получила полтора года колонии за оскорбление Лукашенко
Кот рассмешил Сеть дружбой с мышью, которую должен был поймать
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Hi-Tech
Bloomberg: когда ждать AirPods 3, MacBook Pro и другие новинки Apple Год презентации новинок не окончен
Авто
Новый Porsche Taycan Cross Turismo и гонки в Подмосковье (фото) На трассе под Волоколамском состоялся фестиваль Sporstcar Together Day
Кино
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность» Артистка получила роль в третьем сезоне популярного сериала
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Дети
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца Радостное событие в королевской семье
Леди
Алана Мамаева вновь сошлась с бывшим мужем Модель была замечена с экс-супругом Александром Липовым
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь