02:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Со вторника, 21 сентября, Россия возобновляет авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Об этом сообщает РИА Новости.
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Полеты в Ирак будут осуществляться два раза неделю по маршруту Москва — Багдад. Самолеты в Мадрид и Барселону будут летать из Москвы с частотой четыре раза в неделю, а в Малагу и Аликанте — дважды в неделю.
В Кению можно полететь по по маршруту Москва — Найроби с периодичностью два рейса в неделю. Самолет из Москвы в Братиславу (Словакия) будет летать четыре раза в неделю, а из Санкт-Петербурга — два раза.
Ранее сообщалось, что с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов четырех городов — Пскова, Мурманска, Магадана и Читы.