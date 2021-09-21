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04:28 (мск), источник: РБК

Число смертей от COVID в США превысило количество жертв «испанки» в XX веке

В США от COVID-19 умерло больше человек, чем от пандемии испанского гриппа («испанки») в 1918—1919 годах, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Пандемия «испанки» считалась наиболее серьезной в американской и мировой новой истории.

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Источник: Reuters

По данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), жертвами «испанки» в США стали около 675 тыс. человек.

Статистика по смертям от COVID-19 уже перешагнула эту отметку — по подсчетам университета Хопкинса, в США скончались 676 тыс. человек.

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Первые случаи заражения испанским гриппом были зафиксированы в США весной 1918 года среди военнослужащих. Считается, что в Европу болезнь попала вместе с военными, направлявшимися туда для участия в Первой мировой войне. Далее заболевание распространилось по территории Африки, Индии и дошло до Российской империи. Затухать пандемия начала весной 1919 года.

Всего, по разным данным, этим видом гриппа заболели от 500 до 600 млн человек, что тогда составляло 25−30% населения Земли. Умерли от 50 до 100 млн, говорится на сайте Роспотребнадзора. Ведомство называет эту пандемию самой массовой за всю человеческую историю.

С конца 2019 года в мире коронавирус выявили у 229 млн человек, умерли 4,69 млн (согласно данным Университета Джонса Хопкинса). В США число выявленных случаев заражения и число смертей самое высокое в мире (в стране известно о 42,2 млн заражений). На втором месте Индия, там заболели 33,47 млн, умерли 445,1 тыс., на третьем — Великобритания (заболели 7,5 млн, умерли 135,5 тыс.). Замыкают пятерку Иран и Бразилия.

В начале августа США заявили о резком ускорении распространения коронавируса из-за штамма «дельта». Представители CDC предупредили, что число заболевших и госпитализированных продолжит расти, если большая часть граждан не вакцинируется. По их словам, суточный прирост может в этом случае составить несколько сотен тысяч.

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