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09:44 (мск), источник: Известия

Число случаев COVID-19 в мире превысило 229 млн

Число диагностированных случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 21 сентября составляет 229 081 792. Об этом говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

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США
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Источник: РИА "Новости"

Скончались из-за последствий COVID-19 4 700 015 человек. Более 20 млн случаев болезни зафиксированы в США, Индии и Бразилии.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, там выявили 42 287 755 инфицированных COVID-19, скончались 676 59 пациентов. Выздоровели более 32,6 млн американцев.

В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 504 534. Скончались 445 416 человек, выздоровели более 32,7 млн пациентов.

В Бразилии зафиксировали 21 247 667 заболевших. Скончались 590 955 пациентов, выздоровели более 20,2 млн. В мире распространено 5 939 650 177 вакцин от коронавируса.

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Количество умерших от осложнений коронавируса в США достигло 676 059 человек. Показатель превысил число погибших от эпидемии «испанки» в 1918—1919 годах.

17 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден 22 сентября организует виртуальный саммит по вопросам борьбы с пандемией коронавируса в рамках недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Отмечается, что в ходе саммита американский лидер постарается сплотить гражданское общество, НПО, филантропов, промышленников и мировых лидеров с целью согласовать общее видение совместной победы над пандемией.

На эту же дату намечена министерская встреча «Большой двадцатки» (G20) по Афганистану на полях сессии Генассамблеи ООН. Мероприятие также пройдет в виртуальном формате.

С начала распространения коронавируса в России по состоянию на 20 сентября зарегистрировали 7 294 672 случая заболевания, число летальных исходов достигло 198 996, полностью выздоровели 6 510 674 пациента.

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17 сентября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о начале в России доклинических исследований одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса. Он уточнил, что по результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам.

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15 сентября глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что перерыв между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять месяц. При этом она уточнила, что переболевшие COVID-19 более месяца назад также могут делать прививку от гриппа.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112.

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