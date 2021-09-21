Число случаев COVID-19 в мире превысило 229 млн

Скончались из-за последствий COVID-19 4 700 015 человек. Более 20 млн случаев болезни зафиксированы в США, Индии и Бразилии.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, там выявили 42 287 755 инфицированных COVID-19, скончались 676 59 пациентов. Выздоровели более 32,6 млн американцев.
В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 504 534. Скончались 445 416 человек, выздоровели более 32,7 млн пациентов.
В Бразилии зафиксировали 21 247 667 заболевших. Скончались 590 955 пациентов, выздоровели более 20,2 млн. В мире распространено 5 939 650 177 вакцин от коронавируса.
Количество умерших от осложнений коронавируса в США достигло 676 059 человек. Показатель превысил число погибших от эпидемии «испанки» в 1918—1919 годах.
17 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден 22 сентября организует виртуальный саммит по вопросам борьбы с пандемией коронавируса в рамках недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Отмечается, что в ходе саммита американский лидер постарается сплотить гражданское общество, НПО, филантропов, промышленников и мировых лидеров с целью согласовать общее видение совместной победы над пандемией.
На эту же дату намечена министерская встреча «Большой двадцатки» (G20) по Афганистану на полях сессии Генассамблеи ООН. Мероприятие также пройдет в виртуальном формате.
С начала распространения коронавируса в России по состоянию на 20 сентября зарегистрировали 7 294 672 случая заболевания, число летальных исходов достигло 198 996, полностью выздоровели 6 510 674 пациента.
17 сентября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о начале в России доклинических исследований одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса. Он уточнил, что по результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам.
15 сентября глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что перерыв между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять месяц. При этом она уточнила, что переболевшие COVID-19 более месяца назад также могут делать прививку от гриппа.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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