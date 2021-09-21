Ученые доказали, что город бронзового века погубил метеорит

Ученые, ведущие раскопки на территории древнего города Телль-эль-Хаммам в нынешней Иордании, сумели доказать, что этот город погиб примерно в 1650 г. до н.э. от взрыва над ним гигантского ледяного космического объекта, превосходящего по размерам тот, что взорвался в 1908 году в районе Подкаменной Тунгуски в России. Статья об этом опубликована в журнале Nature Scientific Reports.
В средний бронзовый век Телль-эль-Хаммам находился на пике своего могущества. Расположенное на возвышенности поселение стало крупнейшим постоянно заселенным городом на юге Леванта, где в течение нескольких тысяч лет развивалась одна из древнейших цивилизаций. По числу жителей этот город в те времена на порядок превосходил Иерусалим и был в пять раз больше Иерихона. Однако археологи, ведущие здесь раскопки, обнаружили многочисленные черепки глиняной посуды, поверхность которых остекленела, а сырцовый кирпич и прочие строительные материалы оказались частично расплавленными.
Причиной гибели Телль-эль-Хаммама мог стать небольшой ледяной астероид, похожий на тот, что повалил 80 млн деревьев в Сибири в 1908 году, где астероид (или комета) размером примерно 50 м взорвался над тайгой, выделив энергию, сопоставимую с тысячей атомных бомб, подобных той, что была позже сброшена на Хиросиму. Но при этом астероид был гораздо меньшей версией того гигантского болида размером в несколько километров, из-за которого 65 млн лет назад вымерли динозавры.
Скорость этого объекта, погубившего город, составляла около 61 тыс. км/ч. Разрушившись в атмосфере, этот объект образовал огромный огненный шар на высоте около 4 км над землей. Горожане, смотревшие на него, мгновенно ослепли. Температура воздуха поднялась до 2000. Одежда и деревянные конструкции вспыхивали. Мечи, копья, сырцовые кирпичи и керамика начали плавиться. Практически сразу весь город загорелся.
А через несколько секунд на это место обрушилась мощная ударная волна. Двигаясь со скоростью около 1200 км/ч, она превосходила любой земной смерч. Воздушные потоки проносились по городу, снося постройки. Они сорвали верхние 12 м четырехэтажного здания дворца и сбросили обломки в долину. Никто из 8000 человек или животных в городе не выжил — их тела были разорваны на части, а кости раздроблены на мелкие фрагменты.
Примерно через минуту в 22 км к западу от Телль-эль-Хаммама взрывная волна обрушилась на библейский город Иерихон. Стены Иерихона рухнули, и город сгорел дотла.
Для того, чтобы восстановить эту картину гибели города, потребовалось почти 15 лет кропотливых раскопок и усилия сотен людей. Детальный анализ находок проводили десятки ученых в США, Канаде и Чехии. Среди 21 соавтора этой работы — археологи, геологи, геохимики, геоморфологи, минералоги, палеоботаники, седиментологи (они изучают осадочные горные породы и процессы их образования), эксперты по взрывам, а также врачи.
1,5-метровый интервал в слое среднего бронзового века давно удивлял исследователей своими необычными частично расплавленными материалами. Слой разрушения содержит крошечные диамоноиды, которые, как понятно из названия, тверды, как алмаз. Похоже, что дерево и растения в этом районе мгновенно превратились в этот алмазоподобный материал из-за высокого давления и температуры огненного шара. Эксперименты с лабораторными печами показали, что керамика и сырцовые кирпичи в Телль-эль-Хаммаме плавились при температурах выше 1500. Этого достаточно, чтобы расплавить автомобиль за считанные минуты.
Слой разрушения содержит также крошечные шарики расплавленного материала, которые по размеру меньше переносимых по воздуху частиц пыли. Они называются сферулами и состоят из испаренного железа и песка, которые плавятся при температуре около 1590. Кроме того, поверхность керамики испещрена крошечными расплавленными металлическими зернами, включая иридий, температура плавления которого составляет 2466, платину, которая плавится при 1768, и силикат циркония (1540°C).
«Я считаю, что одно из главных наших открытий — это песчинки кварца, содержащие трещины, которые образуются только под очень высоким давлением, — рассказал Джеймс Кеннетт, заслуженный профессор наук о Земле из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. — Мы извлекли кварц из изучаемого слоя, и это означает, что там возникало невероятное давление, способное повредить кристаллы кварца — одного из самых твердых минералов на Земле».
В совокупности все эти свидетельства показывают, что температура в городе поднялась выше, чем при вулканических извержениях, не говоря уж об обычных городских пожарах. Единственный естественный процесс, при котором это возможно — удар из космоса.
Те же признаки плавления обнаружены в известных местах падения метеоритов и астероидов, таких как Тунгуска и кратер Чиксулуб, возникший в результате падения астероида, погубившего динозавров.
Выжил ли кто-то из очевидцев того взрыва? Разве что вдалеке от эпицентра. Возможно, устное описание разрушения города передавалось из поколения в поколение, пока не было записано как история библейского Содома. Библия описывает уничтожение города, расположенного недалеко от Мертвого моря, — камни и огонь упали с неба, несколько городов было разрушено, от пожаров поднялся густой дым, а горожане погибли.
«Все наблюдения, изложенные в Книге Бытия, согласуются с космическим взрывом в воздухе, — говорит Кеннетт, — однако нет никаких научных доказательств того, что именно этот разрушенный город действительно является Содомом Ветхого Завета».
Предположение о том, что Содом и Гоморру уничтожил астероид, впервые выдвинули в 2008 году британцы Алан Бонд и Марк Хемпселл. В качестве доказательства авторы опирались на древнюю клинопись, найденную в середине XIX века в руинах царской библиотеки в Ниневии. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли», — говорится в Книге Бытия.
Остается загадкой, почему город и более сотни других поселений поблизости оставались заброшенными в течение нескольких столетий после этого катаклизма. Возможно, из-за большого количества солевых отложений стало невозможно выращивать сельскохозяйственные культуры. Взрыв мог испарить или разбрызгать соленую воду из Мертвого моря по всей долине. Без выращивания урожая никто не мог жить в той долине еще 600 лет, пока немногочисленные осадки в этом засушливом климате не смыли соль с полей.
Во время загрузки произошла ошибка.