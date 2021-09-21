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11:49 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 19 179 случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 19 179 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает во вторник, 21 сентября, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Источник: AP 2021

«За последние сутки в России выявлено 19 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 812 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 437 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (1926), Подмосковье (1101) и Санкт-Петербурге (1060).

Всего на сегодняшний день в стране зафиксирован 7 313 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 199 808 летальных исходов, выздоровели 6 526 111 человек.

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17 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первый компонент прививки от коронавирусной инфекции получили почти 47,5 млн россиян, двумя компонентами привился 41 млн.

За день до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что не видит на данный момент оснований для отмены масочного режима, даже на фоне хороших темпов вакцинации от коронавируса. Глава ведомства подчеркнула, что возвращение к жизни, которая была до пандемии COVID-19, возможно лишь после прекращения широкого распространения инфекции.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112.

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