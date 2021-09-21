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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В водохранилище США «всплыл» город-призрак

Его затопили около 70 лет назад.

Уровень воды в американском водохранилище Рокпорт упал настолько, что над водой показались руины одноименного городка.

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Рокпорт в штате Юта появился в 1860-х годах. Его население никогда не превышало 200 человек. В начале 1950-х местные власти приняли решение затопить город, так как на его месте планировали построить плотину в рамках проекта проекта Wanship Dam, сообщает KSL.

Город полностью ушел под воду, а возникшее водохранилище стало популярным местом среди туристов. Здесь рыбачат, катаются на водных лыжах, а зимой окружающие склоны покрываются толстым слоем снега и привлекают лыжников и сноубордистов.

Беспрецедентная осенняя засуха в регионе привела к тому, что уровень водохранилище сейчас занимает только 26% своей обычной площади. Над водой можно заметить остатки фундаментов и дорог.

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