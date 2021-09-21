Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Лондоне выбрали самые захватывающие космические снимки года В этом году на конкурс поступило более 4,5 тысяч заявок от фотографов из 75 стран мира
Фоторепортажи
20Как прошли выборы
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантская скрипка проплыла по каналу в Венеции (фото)

Необычную деревянную лодку создали в память о жертвах COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:32 (мск)Губернатор Подмосковья заявил о росте количества госпитализаций с COVID-19
Новости по темеПолная статистика

В середине сентября в Венеции на знаменитом Гранд-канале прошло необычное выступление. На воду спустили гигантскую 12-метровую скрипку, на которой выступали музыканты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Необычное судно, получившее название «Скрипка Ноя», было построено местным венецианским художником и скульптором Ливио Де Марчи, который известен и другими своими необычными работами из дерева. Скрипку, которая изготовлена из различных пород дерева и скрывает мощный мотор внутри, он создал в память о людях, умерших от COVID-19. По задумке художника, скрипка, как и Ноев ковчег, несет послание надежды и возрождение жизни, пишет The New York Times.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Отметим, что впервые лодку-скрипку спустили на воду в начале августа в ходе тестового заплыва.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Британия назвала третьего подозреваемого по «делу Скрипалей»
В Госдуме рассказали о запретах для новых депутатов
Просроченные долги россиян по кредитам превысили 1 трлн рублей
Работающим пенсионерам прибавят зарплату
Вулкан Этна выбросил в воздух 9-километровый столб пепла
В водохранилище США «всплыл» город-призрак
В Кремле прокомментировали непризнание Турцией выборов в Крыму
Здоровье
Мужчина устал от скачков давления и быстро похудел на 73 кг На это у него ушло всего восемь месяцев.
Hi-Tech
Первая распаковка новинки: золотой iPhone 13 Pro Max показали на видео Новый смартфон в новой упаковке
Горячие темы на Авто
Сходил 268
Карантин 214
Выборы, выборы... 201
Уж сколько раз твердили миру. Приставы присылают письма, что вы должны 125
Кино
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале Макар Хлебников сыграл начинающего стендап-комика в проекте «Пингвины моей мамы» — смотрите эксклюзивные первые кадры
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Дети
15-летняя дочь Табакова и Зудиной стала звездой соцсетей (фото) Мария Табакова опубликовала семейное фото
Леди
Вера Брежнева показала модный образ, покорив фанатов Поклонники оценили осенний лук актрисы
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь