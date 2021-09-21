14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантская скрипка проплыла по каналу в Венеции (фото)
Необычную деревянную лодку создали в память о жертвах COVID-19.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В середине сентября в Венеции на знаменитом Гранд-канале прошло необычное выступление. На воду спустили гигантскую 12-метровую скрипку, на которой выступали музыканты.
Необычное судно, получившее название «Скрипка Ноя», было построено местным венецианским художником и скульптором Ливио Де Марчи, который известен и другими своими необычными работами из дерева. Скрипку, которая изготовлена из различных пород дерева и скрывает мощный мотор внутри, он создал в память о людях, умерших от COVID-19. По задумке художника, скрипка, как и Ноев ковчег, несет послание надежды и возрождение жизни, пишет The New York Times.
Отметим, что впервые лодку-скрипку спустили на воду в начале августа в ходе тестового заплыва.
Екатерина Гура