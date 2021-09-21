September 21, 2021
16:25 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
56-летний одинокий британец живет вместе с 70 кошками
Мужчина спасает животных уже тридцатый год.
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В городе Гейнсборо (графство Линкольншир, Великобритания) живет 56-летний мужчина по имени Иан. У него нет жены и детей, однако самого британца это не огорчает, ведь вместе с ним живут 70 его любимых кошек.
Иан с 1992 года спасает бездомных животных. За это время он помог больше чем пяти тысячам кошек, а многих из них еще и обучил работе с эпилептиками: кошки способны предчувствовать приближение припадка у хозяина, а значит всегда могут предупредить его об оном.
По словам британца, все его кошки здоровы и живут в хороших условиях. Периодически он даже водит их на прогулку. В год он тратит на питомцев примерно 5 тысяч фунтов стерлингов (чуть более 500 тысяч рублей — Прим. ред.) — этой суммы хватает не только на еду и игрушки, но и на лечение.
«Я не пью, не курю, не бегаю за женщинами, — говорит сам Иан. — Я просто провожу время с кошками, и все беды уходят. К тому же, в комнате с кошками очень тепло».