16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае выберут 10 самых уродливых зданий (фото)
Всего в списке — 87 кандидатов.
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Десятки зданий в Китае состязаются за звание самого уродливого. Такой своеобразный ежегодный конкурс от архитектурной платформы archcy.com проходит в стране уже в двенадцатый раз.
Среди кандидатов — Международный павильон Jiangsu Yangzhou Expo в форме рыбы, отель в виде матрешки, странные нагромождения на курортном острове Хайнань, детский художественный музей «в дырочку» в Шэньси, музей фарфора в виде гигантских кашпо, «техномонстр» Dongping Poly Plaza, храм в форме скрипки и многое другое.
Всего в список 2021 года попали 87 сооружений.
Организаторы конкурса отмечают, что их цель — не столько высмеять здания, сколько донести до властей, что авторы и реализаторы проектов обязаны нести ответственность за свой «креатив» перед обществом.
Анна Лысенко