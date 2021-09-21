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18:04 (мск), источник: Life.ru

Новый вариант жутковатого памятника Алёнке показали в Нововоронеже

Пользователи Сети оценили проект и назвали статую очень женственной.

Жителям Нововоронежа представили новый проект памятника Алёнке, который был создан взамен первоначальной скульптуры, вызвавшей широкое общественное обсуждение из-за своего жутковатого вида.

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Как рассказали в администрации городского округа города Нововоронеж, скульптура будет в бронзе и пока что она находится у мастера — скульптора из Реутова Виталия Казанского. В его резюме немало значимых и признанных работ, в том числе бюст маршала Жукова и памятник Юрию Гагарину и Сергею Королёву. О времени и месте установки нового памятника местные власти пока не уточняют.

Пользователи Сети уже оценили проект новой скульптуры и отметили, что она «очень женственная» и уже не похожа «на киборга-убийцу». Хотя нашлись и те, кто назвал новую Алёнку банальной и даже сожалеет о её старой версии.

Напомним, что открыли памятник 18 декабря 2020 года к 250-летию села Новая Алёновка. Согласно легенде, девушка по поручению родственников ушла на поиски нового места для поселения и основала деревню, которую впоследствии назвали в её честь. Местных жителей, однако, скульптура привела в ужас. Из-за реакции селян над жуткой красавицей сразу нависла угроза, памятник демонтировали, а затем и выставили на торги.

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