Эксперт рассказал о востребованных в России IT-профессиях

Об этом журналистам на площадке Всероссийского форума профессиональной ориентации «Проектория» в Ярославле сообщил директор по связям с университетами Mail.Ru Group, заместитель гендиректора СП «Цифровое образование» Сергей Марданов.
«В IT — это Data Science, все, что связано с ним, разработка, мобильная разработка, собственно, разработчики разных форматов. Data Science вырос за последние пять лет, наверное, в 10 раз по количеству вакансий и, собственно, зарплаты примерно настолько же выросли. Там есть огромные возможности сегодня», — сказал Марданов, отвечая на вопрос о наиболее востребованных профессиях.
Он также отметил востребованность специалистов в области игровой разработки. «Игровая разработка за последние несколько лет выросла с 3 тыс. вакансий в год 4−5 лет назад, до 3,5 тыс. вакансий в месяц сейчас», — добавил Марданов.
По его словам, также в IT-сфере востребованы специалисты в области управления, маркетинга. «Сегодня эти направления активно развиваются. В любой IT-компании 30%, а то и больше — это специальности, которые не являются чисто техническими», — сказал Марданов.
Всероссийский форум профессиональной ориентации «Проектория» открылся во вторник в Ярославле, форум собрал на одной площадке около 400 школьников и 100 педагогов. Еще более 5 тыс. участников примут участие в работе «Проектории» дистанционно. Форум проводится в Ярославле с 2013 года под патронажем президента России.