12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: стиль письма может выдать злостного должника
Кредиторы смогут использовать лингвистическую оценку текста в своей работе.
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Стиль сообщений человека может помочь кредиторам определить, какие заемщики вернут долг, а какие, вероятно, не выплатят ссуду, показало новое исследование ученых из Аризонского университета в США.
Исследователи проанализировали тексты бизнесменов на платформе краудфандинга, в которых те обращаются к потенциальным инвесторам. Они сосредоточились на трех лингвистических параметрах: удобочитаемости, тоне сообщения и признаках обмана.
И наоборот, плохо написанные тексты с изрядной долей негатива и сомнительными данными заставляют кредиторов повышать процентные ставки. Авторы таких текстов менее склонны к выполнению своих обязательств.
Ученые считают, что подобные оценки текстов можно автоматизировать и сделать инструментом, который кредиторы, например, банкиры, смогут использовать в своей работе.
Анна Лысенко