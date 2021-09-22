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12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: стиль письма может выдать злостного должника

Кредиторы смогут использовать лингвистическую оценку текста в своей работе.

Источник: Reuters

Стиль сообщений человека может помочь кредиторам определить, какие заемщики вернут долг, а какие, вероятно, не выплатят ссуду, показало новое исследование ученых из Аризонского университета в США.

Исследователи проанализировали тексты бизнесменов на платформе краудфандинга, в которых те обращаются к потенциальным инвесторам. Они сосредоточились на трех лингвистических параметрах: удобочитаемости, тоне сообщения и признаках обмана.

Прежде всего оказалось, что авторы более читабельных, позитивных и честных текстов получают заем с низкими процентными ставками. Они также чаще возвращают долг. 

И наоборот, плохо написанные тексты с изрядной долей негатива и сомнительными данными заставляют кредиторов повышать процентные ставки. Авторы таких текстов менее склонны к выполнению своих обязательств.

Ученые считают, что подобные оценки текстов можно автоматизировать и сделать инструментом, который кредиторы, например, банкиры, смогут использовать в своей работе.

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