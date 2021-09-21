Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 сентябряМеждународный день мира, переход армии Суворова через Альпы и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
28Единый день голосования в России
18:57 (мск), источник: Газета.Ру

Президент Бразилии предпочел есть на улице, но не прививаться

Президент Бразилии Жаир Болсонару, прибывший в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, был вынужден есть пиццу, стоя прямо на улице, передает Радио Sputnik.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика

Как пишут СМИ, политика не пустили в заведение общепита из-за отсутствия прививки против коронавируса. В Нью-Йорке запрещено посещать места общественного питания без сертификата об иммунизации.

В здании ООН, куда с 21 по 27 сентября на неделю высокого уровня прибывают лидеры государств, сертификат не спрашивают. Однако мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал мировых лидеров привиться перед визитом, этот призыв поддержал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В свою очередь, Болсонару скептически относится к эффективности и безопасности препаратов от коронавируса, заявляя, что будет последним в очереди на прививку.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ковид начнут лечить газовой смесью
Мы — реалисты, а не оппозиция: за счет чего «Новые люди» прошли в Госдуму
В ЦИК рассказали о распределении мест по итогам выборов в Думу
Кадыров позвал Байдена в Чечню, чтобы показать «куриных мужей»
В ЦБ заявили, что помогать пенсионерам уже поздно
Дзюба отказался от приглашения в сборную России
В Нововоронеже показали новый памятник Аленке
В Госдуме рассказали о запретах для новых депутатов
В водохранилище США «всплыл» город-призрак
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Hi-Tech
Первая распаковка новинки: золотой iPhone 13 Pro Max показали на видео Новый смартфон в новой упаковке
Авто
Какие машины дарили победителям Олимпийских игр в России? Авто Mail.ru вспомнил, автомобили каких марок и моделей чиновники вручали нашим спортсменам в Кремле за их достижения
Кино
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность» Артистка получила роль в третьем сезоне популярного сериала
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Популярные темы на «Детях»
Поэтический конкурс № 23 «Мифотворчество». Голосование 204
Плохо после развода. 180
Почему ребенок долго засыпает? 77
Хваст-тема 73
Леди
Алана Мамаева вновь сошлась с бывшим мужем Модель была замечена с экс-супругом Александром Липовым
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь