18:57 (мск), источник: Газета.Ру
Президент Бразилии предпочел есть на улице, но не прививаться
Президент Бразилии Жаир Болсонару, прибывший в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, был вынужден есть пиццу, стоя прямо на улице, передает Радио Sputnik.
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Как пишут СМИ, политика не пустили в заведение общепита из-за отсутствия прививки против коронавируса. В Нью-Йорке запрещено посещать места общественного питания без сертификата об иммунизации.
В здании ООН, куда с 21 по 27 сентября на неделю высокого уровня прибывают лидеры государств, сертификат не спрашивают. Однако мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал мировых лидеров привиться перед визитом, этот призыв поддержал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
В свою очередь, Болсонару скептически относится к эффективности и безопасности препаратов от коронавируса, заявляя, что будет последним в очереди на прививку.