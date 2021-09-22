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00:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз захотел ввести единый зарядный разъем для всех устройств

Евросоюз намерен ввести единый утвержденный тип зарядного устройства для всех смартфонов, планшетов, наушников и прочих электронных устройств, используемых на территории ЕС. Как сообщает агентство Reuters, соответствующий законопроект будет представлен в четверг, 23 сентября.

Сообщается, что о необходимости введения универсальной зарядки в Еврокомиссии говорят на протяжении последних десяти лет. Сторонники инициативны уверены, что такой подход будет не только удобнее для пользователей гаджетов, но и положительно скажется на экологии. Однако представители Apple ранее уже заявляли, что введение универсальных зарядных устройств приведет к «горам электронных отходов» и затормозит процесс развития новых технологий.

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При этом, по данным экспертов, если законопроект будет принят, больше всего пострадает именно компания Apple, использующая в своих устройствах фирменный разъем и кабель Lightning. По данным Еврокомиссии за 2018 год, этот тип зарядки находится на третьем месте по распространенности в странах Европы — его используют лишь 21 процент устройств. Половина смартфонов оборудована разъемом Micro-USB Type-B, 29 процентов — Micro-USB Type-C.

По данным газеты «Ведомости», европейские законодатели предлагают продавать зарядные устройства отдельно от самих гаджетов.

Ранее Apple в отчете об экологическом прогрессе (Environmental Progress Report) сообщила, что отказа от бесплатного зарядника Apple позволит компании сэкономить почти 900 тысяч тонн металла. В отчете отмечается польза для экологии ввиду того, что компания перестала комплектовать свои смартфоны зарядными устройствами и проводными наушниками.

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