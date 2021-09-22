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02:02 (мск), источник: Газета.Ру

Глава NASA высказался о будущем сотрудничестве с Россией

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Уильям Нельсон с оптимизмом настроен на будущее сотрудничество с Россией. Об этом он сообщил на встрече с сотрудниками ведомства.

Источник: Reuters

«Я полон энтузиазма в отношении продолжения нашего сотрудничества с Россией. Они являются образцом того, как страны могут мирно взаимодействовать в космосе, и, думаю, важно, чтобы мы поддерживали это», — сказал он.

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Нельсон ранее заявил, что с нетерпением ждет поездки в Москву и встречи с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

«Мы [руководство НАСА] с нетерпением ждем возможности поехать в Москву и встретиться с ним [Рогозиным]. И я полон энтузиазма, и, как я уже много раз говорил — наше сотрудничество с Россией продолжается», — заявил Нельсон.

В мае Рогозин пригласил Нельсона в Россию. По его словам, новый глава NASA является уважаемый человеком и специалистом. Рогозин выразил надежду, что Нельсон сможет приехать в Москву до конца 2021 года. Он написал в своем Telegram-канале, что «было бы разумно обсудить некоторые вопросы лично».

Анастасия Лежепекова

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