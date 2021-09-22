Роспотребнадзор рассказал о дальнейшем развитии штаммов COVID

«Пока новые варианты будут в виде ответвлений линии “Дельта”. Такие штаммы будут иметь новые мутации, причем не только в гене S-белка, которые могут давать патогену преимущество по сравнению с тем вариантом “дельты”, который существует сегодня», — пояснил он «РИА Новости».
Хафизов добавил, что зарубежные ученые сообщают о практически исчерпанных ресурсах «Дельты», поэтому породить более опасные штаммы вирус не сможет.
«Существует заметно больше возможных мутаций-кандидатов, которые могли бы повысить приспособленность дикого типа патогена, но не “Дельты”, — подчеркнул ученый.
В начале сентября аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о штамме коронавируса «Мю».
Он является менее опасным, чем «Дельта», но его влияние до конца не изучено. По состоянию на 19 сентября, больных этим штаммом в России выявлено не было.
Еще больше интересного о науке и технологиях