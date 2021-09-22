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08:26 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор рассказал о дальнейшем развитии штаммов COVID

Дальнейшие мутации штаммов коронавируса будут происходить по линии «Дельта», при этом уровень опасности новых вариантов вируса повышаться не будет. Об этом 22 сентября рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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Источник: Reuters

«Пока новые варианты будут в виде ответвлений линии “Дельта”. Такие штаммы будут иметь новые мутации, причем не только в гене S-белка, которые могут давать патогену преимущество по сравнению с тем вариантом “дельты”, который существует сегодня», — пояснил он «РИА Новости».

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Хафизов добавил, что зарубежные ученые сообщают о практически исчерпанных ресурсах «Дельты», поэтому породить более опасные штаммы вирус не сможет.

«Существует заметно больше возможных мутаций-кандидатов, которые могли бы повысить приспособленность дикого типа патогена, но не “Дельты”, — подчеркнул ученый.

В начале сентября аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о штамме коронавируса «Мю».

Он является менее опасным, чем «Дельта», но его влияние до конца не изучено. По состоянию на 19 сентября, больных этим штаммом в России выявлено не было.

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