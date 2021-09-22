10:35 (мск), источник: ТАСС
Попова заявила о росте заболеваемости ковидом в России
ТАСС, 22 сентября. Заболеваемость ковидом в России растет, констатировала глава Роспотребнадзора Попова.
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Заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста в 36 субъектах РФ, отметила она.
Попова призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъема заболеваемости ковидом.
Данных, что штамм «дельта» вызывает более тяжелое течение ковида, на данный момент нет, добавила она.
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