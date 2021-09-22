Минздрав убрал «Арбидол» из рекомендаций по лечению COVID в группах риска

Минздрав исключил препарат умифеновир («Арбидол») из новых рекомендаций по лечению COVID-19 у больных из групп риска с легким течением болезни, говорится в релизе ведомства, поступившем в РБК.
«Препарат умифеновир исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара», — говорится в сообщении.
В опубликованной версии рекомендаций в предложенной Минздравом схеме лечения COVID-19 в амбулаторных условиях у препарата умифеновир появилась пометка о том, что при возможности организации лечения в дневном стационаре нужно «рассмотреть альтернативное этиотропное лечение вируснейтрализующими антителами или иммуноглобулином человека против COVID-19 для пациентов с высоким индексом коморбидности или беременным». Индекс коморбидности определяет наличие у пациента определенных сопутствующих заболеваний и используется для прогноза летальности.
В релизе Минздрав также напоминает, что в ходе работы над каждой версией рекомендаций специальная рабочая группа «проводит тщательный анализ комплекса данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов». «По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты, показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных», — сказано в релизе.
В обновленных рекомендациях министерства, как и в предыдущей версии, указывается, что умифеновир применяется для лечения пациентов с коронавирусом, однако доказательств его эффективности и безопасности нет. Детям умифеновир можно давать после 6 лет.