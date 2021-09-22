Врачи назвали делирий частым осложнением COVID-19

Исследователи наблюдали за пациентами, попавшими в отделение интенсивной терапии в марте-мае 2020 года. Из 150 пациентов 73% страдали делирием — нарушением психики, при котором человек дезориентирован, возбужден и не способен ясно мыслить. У трети пациентов делирий сохранялся и после выписки, причем 40% из них потребовался сестринский уход. У некоторых симптомы сохранялись в течение нескольких месяцев, что значительно затрудняло восстановление.
Причин для делирия несколько, отмечают исследователи. Во-первых, COVID-19 может приводить к когнитивным нарушениям из-за недостаточного поступления кислорода в мозг. Во-вторых, у пациентов с делирием были повышены уровни маркеров воспаления — возможно, их мозг пострадал от воспалительных процессов.
К делирию предрасполагало наличие сопутствующих заболеваний — гипертонии, диабета. Из-за состояния больных нельзя было использовать обычные методы борьбы с делирием — упражнения, заставляющие двигаться, общение с близкими, которое могло бы помочь пациенту «включиться» в реальность и т. п. Компенсировать состояние приходилось в основном с помощью седативных препаратов.
Учитывая такую высокую распространенность делирия, врачи предлагают найти безопасные способы взаимодействия больного с родными — например, через видеосвязь. Они надеются, что это поможет улучшить состояние подобных пациентов.