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11:45 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи назвали делирий частым осложнением COVID-19

От делирия страдают почти ¾ пациентов с тяжелым течением COVID-19, выяснили врачи из Мичиганского медицинского института. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале BMJ Open.

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Источник: Depositphotos

Исследователи наблюдали за пациентами, попавшими в отделение интенсивной терапии в марте-мае 2020 года. Из 150 пациентов 73% страдали делирием — нарушением психики, при котором человек дезориентирован, возбужден и не способен ясно мыслить. У трети пациентов делирий сохранялся и после выписки, причем 40% из них потребовался сестринский уход. У некоторых симптомы сохранялись в течение нескольких месяцев, что значительно затрудняло восстановление.

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Причин для делирия несколько, отмечают исследователи. Во-первых, COVID-19 может приводить к когнитивным нарушениям из-за недостаточного поступления кислорода в мозг. Во-вторых, у пациентов с делирием были повышены уровни маркеров воспаления — возможно, их мозг пострадал от воспалительных процессов.

К делирию предрасполагало наличие сопутствующих заболеваний — гипертонии, диабета. Из-за состояния больных нельзя было использовать обычные методы борьбы с делирием — упражнения, заставляющие двигаться, общение с близкими, которое могло бы помочь пациенту «включиться» в реальность и т. п. Компенсировать состояние приходилось в основном с помощью седативных препаратов.

Учитывая такую высокую распространенность делирия, врачи предлагают найти безопасные способы взаимодействия больного с родными — например, через видеосвязь. Они надеются, что это поможет улучшить состояние подобных пациентов.

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