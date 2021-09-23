16:29 (мск), источник: ТАСС
«ВКонтакте» поддержит культурные проекты грантами
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. «ВКонтакте» запустила грантовую программу для организаций в сфере культуры и искусства. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.
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«“ВКонтакте” запустила грантовую программу для организаций, которые создают проекты в области культуры и открывают новые направления в искусстве. Грант можно потратить на продвижение проекта или мероприятия “ВКонтакте”. Так платформа помогает представительствам культурных учреждений развиваться в диджитал-среде», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что подать заявку и получить грант могут музеи, театры и филармонии, авторские выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения вне зависимости от региона, а также онлайн-проекты.
Для получения гранта необходимо иметь активное сообщество в соцсети и регулярно взаимодействовать с аудиторией, при этом число подписчиков значения не имеет, будут оцениваться актуальность темы, формат проекта, вовлеченность аудитории и наполнение сообщества.
Общий грантовый капитал составляет 12 млн рублей. Каждые три месяца можно подать заявку на грант в размере 100 тыс. рублей — его смогут выиграть 10 участников, раз в год есть на грант в размере 1 млн рублей — его смогут получить пять участников, а еще шесть смогут стать обладателями грантов в размере 500 тыс. рублей.