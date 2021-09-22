12:17 (мск), источник: ТАСС
Путин наградил орденом Мужества полицейского, который обезвредил напавшего на вуз в Перми
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/ — Еще один полицейский был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
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Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз в Перми. О том, что глава государства подписал соответствующий указ, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
«По Министерству внутренних дел Российской Федерации. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича — младшего лейтенанта полиции», — передает пресс-служба текст указа. Там также отмечается, что старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Калинин и Макаров первыми из полицейских прибыли на место стрельбы. Калинин обезвредил и задержал нападавшего, его напарник Макаров занимался эвакуацией студентов.