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11:53 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые обнаружили светящегося в ультрафиолете суслика

Зоологи из Университета Джорджии открыли биолюминесценцию юго-восточных гоферов. Соответствующая статья была опубликована в журнале The American Midland Naturalist.

Источник: Pynne et al./The American Midland Naturalist

Гоферы — это семейство грызунов, обитающих в Северной Америке и похожих на кротов по образу жизни. Их тела приспособлены для рытья земли, и обладают мощными когтями, торчащими вперед губ резцами и большими защечными карманами, открывающимися наружу (за что семейство и получило имя «карманный суслик» в английском языке).

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«Ультрафиолетовая биофлуоресценция широко задокументирована у растений, беспозвоночных, рыб и земноводных, — рассказывает ведущий автор работы Дж Ти Пинн. — Однако зарегистрированные случаи биофлуоресценции у рептилий и млекопитающих ограничены».

В своем исследовании Пинн и его коллеги использовали ультрафиолетовый фонарик, чтобы определить наличие и степень флуоресценции на шерсти, голой коже и в защечных карманах пойманных гоферов. Выяснилось, что все живые особи светились ярким оранжево-розовым светом в передней части тела и более тусклым — на спине. Кроме того, биофлуоресценция была ярче на лапах и челюсти, где цвет шерсти светлее.

Ученые пока точно не знают, зачем животным нужно это свойство. Предположительно оно унаследовано от ранних млекопитающих, которые вели ночной образ жизни.

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