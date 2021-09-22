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14:56 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи предложили лечить COVID-19 спреем для носа с антителами лам

Использовать назальный спрей с антителами лам в качестве средства от COVID-19 предложили британские специалисты из Инстиитута Розалинд Франклин. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

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Источник: Anna Hinckel/CC0

Более ранние наблюдения показали, что наноантитела (крошечные молекулы с одним связывающим доменом, распознающим антигены) лам успешно нейтрализуют SARS-CoV-2 в клеточных культурах и, потенциально, могут стать эффективным средством от COVID-19.

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Кровь ламы поможет бороться с вирусами

Авторы работы ввели в организм ламы части белкового шипа вириона SARS-CoV-2. Это заставило ее иммунную систему выработать наноантитела против него. Затем исследователи взяли у ламы кровь и смогли получить из нее четыре наноантитела. Исследователи сформировали из них трехкомпонентные цепочки, чтобы повысить эффективность, и протестировали на больных COVID-19 хомяках. Это позволило снизить у животных вирусную нагрузку в легких и сократить потерю массы тела по сравнению с хомяками, не получавшими лечения.

Наноантитела лам дешевы в производстве и их можно доставлять напрямую в дыхательные пути, в то время как человеческие приходится вводить внутривенно, поясняют исследователи. Из-за небольшого размера наноантитела легко проникают через ткани и связываются с вирионами. Ученые рассчитывают, что это позволит использовать антитела в форме спрея для носа или ингалятора.

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 Врачи предложили лечить COVID-19 спреем для носа с антителами лам
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