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14:31 (мск), источник: N + 1

Дельта-вариант коронавируса вытеснил остальные штаммы по всему миру

Его зарегистрировали в 185 странах.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: AP 2021

Дельта-штамм коронавируса окончательно вытеснил остальные варианты, которые теперь составляют менее одного процента от всех заражений по всему миру. Об этом сообщили медики ВОЗ на пресс-конференции. Они также отметили, что дельта-вариант зарегистрировали в 185 странах мира.

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Дельта-штамм коронавируса появился в Индии в марте 2021 года, и с тех пор распространился по всему миру. Роспотребнадозор в начале августа сообщал о том, что по всей России он представлен в 68 случаях заражений, но в больших городах доля приходящихся на него заражений еще выше. Уже в июне 2021 года дельта отвечала за 90 процентов всех заражений в Санкт-Петербурге. Такое стремительное распространение связано с большей заразностью «индийского штамма» — индекс его репродукции в 2−2,5 раза больше, чем у предыдущих вариантов коронавируса. Кроме этого, дельта-штамм стал чаще вызывать тяжелое течение болезни — он увеличил риск госпитализации вдвое.

На прошедшей 21 сентября пресс-конференции ВОЗ представители организации Майк Райан (Mike Ryane) и Мария Ван Керкхове (Maria Van Kerkhove) заявили, что дельта-штамм коронавируса окончательно вытеснил его предыдущие разновидности, в том числе «альфа», «бета» и «гамма». Теперь они составляют менее одного процента заражений по всему миру.

Медики добавили, что «индийский вариант» лучше приспособился к выживанию в человеческой популяции и поэтому заменил все другие штаммы. Его зарегистрировали в 185 странах.

Кроме этого, ВОЗ исключила из списка вариантов коронавируса, представляющих интерес (VOI), три штамма — «йота», «эта» и «каппа». Это также связано с тем, что их вытеснил дельта-штамм.

Анастасия Кузнецова-Фантони

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