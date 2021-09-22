От покемонов до единорогов: 7 необычных фактов о носорогах

Самый большой в мире вид носорогов — южный белый носорог Ceratotherium simum simum. Он живет только на юге Африки и может достигать длины 4,2 м, высоты в плечах 1,85 м и веса 3,6 тонны.
Суматранский носорог Dicerorhinus sumatrensis достигает в длину 236—318 см, а его вес колеблется от 800 кг до 2 т. Небольшой по сравнению с сородичами размер — не единственная особенность этого вида. Обитающий на Суматре и еще нескольких островах носорог покрыт жиденькой красно-коричневой шерстью.
Сохранение носорогов — чрезвычайно важная задача. Поэтому в ход идут и лабораторные методы зачатия. В 2007 году в зоопарке Будапешта самка носорога по имени Лулу впервые в истории родила здорового малыша, зачатого искусственным путем.
Это яванский носорог Rhinoceros sondaicus. Когда-то он был широко распространен в Юго-Восточной Азии, а теперь таких животных осталось не больше 60. Они обитают в национальном парке Уджунг-Кулон в Индонезии.
Он был не больше дикого кабана и обитал 20−29 миллионов лет назад в Северной Америке. Небольшие рога этого носорога располагались не один за другим, как у современных животных, а образовывали пару. Ученые назвали этот вымерший вид Menoceras.
Это тоже носорог! Первым персонажем во вселенной покемонов был носорог Райдон, созданный художником Кеном Сугимори. Он появился в видеоигре 1996 года и с тех пор фигурирует в большинстве игр на тему покемонов.
Единственным не сказочным, а самым настоящим млекопитающим, посреди головы которого красовался гигантский рог, был доисторический носорог эласмотерий. Он обитал в плейстоцене на территории Украины, Поволжья, Заволжья, Предуралья, Узбекистана, Сибири, Казахстана, Китая и вырастал до 6 метров в длину.
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