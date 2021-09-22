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15:39 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Кошка из Бурятии преодолела 20 км и вернулась в свой старый дом

Сейчас животное снова со своей семьей.

В Улан-Удэ (Бурятия) кошка Мурка прошла 20 километров и вернулась в дом, где она провела большую часть жизни. Об этом ее хозяйка Татьяна рассказала местному изданию «Вперед».

Еще в начале июля Татьяна вместе с дочками и Муркой отправилась на дачу, расположенную на 3-м километре Заиграевской трассы. В первый же день Мурка, оказавшись на воле, сбежала. Семья целые сутки искала любимицу, а затем каждую субботу приезжала на место пропажи и продолжала поиски, но безуспешно. В конце концов семья потеряла всякую надежду на то, что Мурка вернется.

Хозяева тяжело переживали утрату кошки: дома без Мурки стало очень тоскливо. В сентябре Татьяна с детьми даже решили проведать свой старый дом в районе Лысой горы, откуда они вместе с Муркой переехали пару лет назад. Каково же было их удивление, когда они зашли на участок и встретили там свою пропавшую кошку!

«Едва мы открыли ворота, как навстречу выбежала Мура! — вспоминает Татьяна. — Грязная, худая, с клочками выдранной шерсти, она сразу кинулась нам в ноги, громко мяукала и просилась на руки». И хотя сначала женщина была не уверена, что перед ними Мурка, ее дочери сразу сравнили животное с фотографиями их кошки и поняли: это она.

«С тех пор прошло уже две недели, мы откормили и отмыли нашу Муру. Сейчас она счастлива и лежит на любимом месте, в изголовье кровати», — рассказывает Татьяна. По ее словам, это возвращение кошки — настоящее чудо!

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