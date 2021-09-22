Уханьские ученые планировали заражать летучих мышей коронавирусом?

Drastic, если верить сайту организации, — это независимая команда ученых-экспертов, большинство из которых работает анонимно.
Из обнаруженных ими документов следует, что всего за 18 месяцев до официального начала пандемии ученые предлагали обработать пещеры с летучими мышами в провинции Юньнань наночастицами, содержащими «белки нового гибридного вируса» из разряда коронавирусов, инфицирующих летучих мышей.
Целью этого эксперимента было дать летучим мышам иммунитет от новых коронавирусов, чтобы предотвратить их потенциальное распространение среди людей.
Интересно, что автором заявки на тендер был не китайский ученый, а британский зоолог Питер Дацак из американской компании EcoHealth Alliance, плотно работавшей с Уханьским институтом. В команде ученых, которые собирались осуществить эксперимент, была сотрудница института, специализирующаяся на летучих мышах, а также несколько американских ученых.
Подлинность документов якобы подтвердил бывший сотрудник администрации Дональда Трампа, страстного сторонника теории рукотворности коронавируса. Команда Drastic не впервые пытается найти свидетельства, которые могут быть истолкованы в пользу этой теории.
В прошлом году, например, эксперты нашли в открытых источниках упоминание 2013 года о работавшем в пещерах мужчине, который заразился заболеванием, похожим на вирус SARS (к этой же категории относится Covid-19).
В Drastic призывают научное сообщество тщательно изучить возможность того, что вирус был специально распространен среди людей, так как в обнаруженных документах, как утверждается, предполагается, помимо прочего, заражение людей вирусом в контролируемых условиях.
В ВОЗ, тем не менее, пока считают теорию о рукотворности вируса крайне маловероятной.