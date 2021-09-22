Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотограф из Калифорнии показал, как выглядит Луна вблизи Для этого ему потребовалось соединить вместе более тысячи снимков
Фоторепортажи
28Единый день голосования в России
10Умер Жан-Поль Бельмондо
16:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Уханьские ученые планировали заражать летучих мышей коронавирусом?

Команда расследователей Drastic Research утверждает, что обнаружила документацию 2018 года, согласно которой ученые из Уханя подавались на правительственный грант с экспериментом по заражению летучих мышей коронавирусом.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: GETTY IMAGES

Drastic, если верить сайту организации, — это независимая команда ученых-экспертов, большинство из которых работает анонимно.

Из обнаруженных ими документов следует, что всего за 18 месяцев до официального начала пандемии ученые предлагали обработать пещеры с летучими мышами в провинции Юньнань наночастицами, содержащими «белки нового гибридного вируса» из разряда коронавирусов, инфицирующих летучих мышей.

Целью этого эксперимента было дать летучим мышам иммунитет от новых коронавирусов, чтобы предотвратить их потенциальное распространение среди людей.

Интересно, что автором заявки на тендер был не китайский ученый, а британский зоолог Питер Дацак из американской компании EcoHealth Alliance, плотно работавшей с Уханьским институтом. В команде ученых, которые собирались осуществить эксперимент, была сотрудница института, специализирующаяся на летучих мышах, а также несколько американских ученых.

Новость
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из уханьской лаборатории

Подлинность документов якобы подтвердил бывший сотрудник администрации Дональда Трампа, страстного сторонника теории рукотворности коронавируса. Команда Drastic не впервые пытается найти свидетельства, которые могут быть истолкованы в пользу этой теории.

В прошлом году, например, эксперты нашли в открытых источниках упоминание 2013 года о работавшем в пещерах мужчине, который заразился заболеванием, похожим на вирус SARS (к этой же категории относится Covid-19).

В Drastic призывают научное сообщество тщательно изучить возможность того, что вирус был специально распространен среди людей, так как в обнаруженных документах, как утверждается, предполагается, помимо прочего, заражение людей вирусом в контролируемых условиях.

В ВОЗ, тем не менее, пока считают теорию о рукотворности вируса крайне маловероятной.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Заплаканные студенты и полицейские в касках. Пермь скорбит по погибшим в...
Коронавирус в России: власти заявляют об интенсивном росте заболеваемости
Кремль ответил на обвинения Госдепа в создании дефицита газа
В России обнаружен новый вариант коронавируса
Нападение в Перми: число пострадавших увеличилось до 43
Закончено строительство крупнейшего круизного лайнера в мире
Синоптики сообщили о скором наступлении в России бабьего лета
Глава Минтруда назвал размер пенсии после новой индексации
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Коснется всех: приказ приведен в исполнение
Hi-Tech
Зачем в России скупают старые роутеры Раскрываем секрет скупки старых роутеров
Горячие темы на Авто
И вот возник вопрос. 314
Сходил 269
Карантин 254
сегодня мы узнаем точно как зимовать будем))) 144
Кино
Умер актер из «Секса в большом городе» В сериале он исполнил роль друга главной героини Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блэтча
Товары для дома
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Дети
Женщина купила набор для оплодотворения в сети и родила ребенка Она захотела родить второго ребенка, но ЭКО ей было не по карману
Леди
У Лолиты разошелся шов на лице после пластической операции Об этом певица рассказала в интервью для ютуб-шоу
Дом
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
7 ярких цветов, которые стоит применить в ванной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь