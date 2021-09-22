17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Закончено строительство самого большого круизного лайнера в мире (фото)
В свое первое плавание судно отправится в марте 2022 года.
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Крупнейший в мире круизный лайнер Wonder of the Seas компании Royal Caribbean’s уже почти готов к сдаче в эксплуатацию. Сообщается, что все строительные работы, а также необходимые проверки, тесты и ходовые испытания уже завершены, остались лишь небольшие отделочные работы и декор.
Судно длиной 362 метра и шириной 64 метра способно вместить 6988 гостей и 2300 членов экипажа.
Для гостей будут доступны 16 палуб, 24 лифта, огромная терраса с бассейном, баром и множеством шезлонгов, интерактивная детская игровая площадка под открытым небом с захватывающими видами. Кроме того, гости смогут расслабиться в настоящем парке из живых тропических растений и покататься на аттракционах в специальном аквапарке.
В свое первое плавание Wonder of the Seas отправится 4 марта 2022 года из порта в Форт-Лодердейле (Флорида, США) на Карибские острова, а затем в Европу для летних круизов. В мае Wonder of the Seas отправится в семидневный круиз из Барселоны и Рима по Средиземному морю по таким направлениям, как Пальма-де-Майорка (Испания) и Капри (Италия).
Строили лайнер на верфи Chantiers de l'Atlantique во Франции. В ходе ходовых испытаний судно преодолело 2870 километров, а его максимальная скорость составила 43,4 километра в час, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура