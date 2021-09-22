20:45 (мск), источник: ТАСС
Россия возобновляет с 5 октября авиасообщение с несколькими странами
В частности, самолеты будут летать из РФ в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу, ЮАР.
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ТАСС, 22 сентября. Россия возобновляет с 5 октября авиасообщение с Гоа и Тенерифе, сообщает оперштаб.
Также с этого же дня возобновляется авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР.
Помимо прочего, увеличивается количество рейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.
Кроме того, Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября.
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