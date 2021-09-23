Работодатели начали повышать премии: Кого ждут самые большие выплаты и сколько они составят

Кадровики отмечают ощутимый рост зарплат по целому ряду направлений. Особенно он заметен там, где есть дефицит кадров. Платить больше готовы в промышленности и добывающем секторе. Повышают зарплаты и там, где традиционно было занято много мигрантов — на стройках, в ЖКХ, аграрном секторе, сфере услуг и мобильности населения.
— Из-за этого зарплаты начали расти ещё с прошлого года. Этот рост продолжается и сейчас. Это необходимо, чтобы сделать условия труда привлекательнее для наших граждан и заполнить вакуум рабочих рук. Плюс возросшая популярность удалённого потребления повышает спрос на курьеров, водителей и складских рабочих. Отсюда и рост зарплат — в среднем с прошлого года они повысились на 20−25%, а в некоторых регионах такие сотрудники стали получать и на 40% больше. На стройке средний рост зарплат составил 25−30% по сравнению с прошлым годом. Также растут зарплаты и в сфере высоких технологий. Там наблюдается серьёзный дефицит кадров — от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Поэтому за рабочие руки компании готовы щедро платить, — рассказал директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.
По его словам, если раньше работодатели делали акцент в основном на повышении зарплаты, то сейчас всё больше внимания уделяют и премиям. Это позволяет эффективно мотивировать к работе самых ценных сотрудников. К тому же с помощью премий удаётся повышать лояльность работников и снижать риск того, что их переманят конкуренты.
— В конце этого и начале следующего года премии и прочие стимулирующие выплаты могут стать ещё более популярным способом мотивации. Это отличный инструмент не только для поддержания лояльности действующих сотрудников, но и для привлечения новых. Для работодателя тут тоже есть свои плюсы. По закону и размер, и регулярность таких выплат он может устанавливать самостоятельно. Таким образом, премирование позволяет поддерживать финансовую мотивацию сотрудников без необходимости серьёзно увеличивать бюджеты на фонд оплаты труда, — пояснил Сергей Сухоставец.
По его словам, в среднем размер премии отличается от компании к компании не слишком. Квартальную рассчитывают как 30−50% от оклада. Полугодовые и годовые премии при достижении выдающихся результатов работы обычно бывают в размере 50−100%. Но есть отрасли, где годовые бонусы могут составлять и 200−300%. Сергей Сухоставец отмечает в первую очередь сферы с высокой производительностью труда и высоким спросом на квалифицированных работников, например IT, финансы, телеком, сырьевой сектор.
Обязательные надбавки и доплаты к заработной плате обычно устанавливаются за работу во вредных и опасных условиях, работу в ночное время, в период выходных и праздников. Также в отдельную группу можно выделить обязательные доплаты и надбавки, которые каждая компания имеет право устанавливать сама в индивидуальном порядке при тех или иных условиях. Это могут быть разные ситуации, например совмещение сразу нескольких должностей во время нехватки кадров или отсутствия специалистов.
Артём Кумпельуправляющий директор «Авито. Работа»
По его словам, работа в условиях эпидемии уже стала проверкой лояльности для многих работодателей. Так, за последние годы работодатели стали чаще поддерживать и поощрять сотрудников премиями, учитывая непростую кризисную обстановку по стране после карантинных ограничений. Такое отношение поспособствовало тому, что 26% сотрудников всех групп массовых профессий заявили, что не планируют покидать своё рабочее место, несмотря на гибридный формат работы и некоторые оставшиеся ограничения.
— Наиболее эффективным способом привлечь нового сотрудника на долгий срок являются повышение заработной платы, компенсация различных расходов, премии и доплаты за переработки. Поэтому на сегодняшний день из-за нехватки квалифицированных кадров и оттока мигрантов медианная зарплата по всей России за январь — август 2021 года по всем группам массовых профессий выросла на 17% и составила 35 тысяч рублей, — добавил Артём Кумпель.
При этом кадровики отмечают, что в России заметно выросло число людей и с высокими зарплатами — более 100 тысяч рублей в месяц. Соответственно, и размер премий для них тоже становится больше. Недавнее исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что среди сотрудников средних и крупных предприятий России 10,3%, то есть 2,84 миллиона человек, зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. При этом в апреле 2019 года, до пандемии коронавируса, их насчитывалось 1,95 миллиона человек, или 7,2%. Соответственно, доля специалистов с высокими доходами с тех пор выросла на 45,6%.
Правда, в некоторых случаях бывает, что работодатель заманивает сотрудников премиями, но по факту задерживает выплаты. Защитить свои права можно только в одном случае — если они записаны в трудовом договоре. Всё, что относится к устным договорённостям, в любой момент может быть изменено в одностороннем порядке, и сделать с этим что-то на уровне закона невозможно. Если премия предусмотрена в трудовом договоре, то здесь, опять же, существует несколько вариантов. Первый — обязательная премия. Например, в договоре указано, что каждый квартал сотрудник получает определённую сумму в качестве бонуса независимо от результатов работы. Второй — премия, зависящая от выполнения KPI. Третий — премия, предполагающая процент от прибыли компании. Четвёртый — премия на усмотрение руководства. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.
— Последняя форма самая обтекаемая. Её стараются использовать чаще всего, потому что в этом случае сотруднику можно совершенно легально недоплатить. Если у вас в трудовом договоре записана фиксированная премия и вам по каким-то причинам её не выплачивают, вы можете обратиться в трудовую инспекцию. На практике лично вам это может ничего не дать, потому что трудовая инспекция будет разбираться с работодателем и принимать меры, если он нарушает закон, заставить его доплатить вам трудовая инспекция не может. Но это может сделать суд. И обращение в трудовую инспекцию будет лишним аргументом в вашу пользу в судебном разбирательстве. На практике дела такого характера не самые популярные в судебной практике, потому что, как правило, в них сложно собирать доказательную базу. Обращаться в суд имеет смысл, если работодатель должен вам действительно солидную сумму, от 100 тысяч рублей, — пояснил Пётр Гусятников.