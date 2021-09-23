Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: создание жевательной резинки и свадьба ТолстогоСвадьба Толстого, создание жевательной резинки и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
8Взрыв газа в Ногинске
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
02:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ГИБДД отказалась от штрафов водителей с помощью парных камер

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в РФ почти семь лет. Она вызывала массу претензий со стороны граждан, поскольку даже понятия «средняя скорость» ПДД не содержат. Впрочем, причину отказа от преследования водителей за это нарушение «Ъ» в ГИБДД не называют.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В соцсетях появилась информация со ссылкой на различные документы, из которых следует, что ГИБДД в регионах более не штрафует граждан за превышение средней скорости. О том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на незаконность этой практики. Надзорное ведомство в письме ссылалось на информацию из Госавтоинспекции. Из официального комментария ГУОБДД МВД России, представленного в ответ на запрос «Ъ», следует: практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена.

Новость
Российским водителям рассказали о новых штрафах на дороге

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», — сообщили «Ъ» в ГУОБДД МВД России. Как давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине, в МВД не поясняют. В Москве, по данным «Ъ», подобные штрафы не выносятся с августа, в Подмосковье — с мая-июня.

Технология измерения средней скорости, напомним, применяется на дорогах России с 2013 года: сперва фиксирует время проезда машины первая камера, затем (через несколько километров или сотен метров) — вторая. Иногда используется каскад из нескольких комплексов. Софт вычисляет среднюю скорость на участке, выносится штраф. По такому алгоритму до недавних поработало около 1 тыс. дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 ₽ до 5 тыс.

Новость
В правительстве не исключают, что ПДД перепишут и примут заново

Технология активно использовалась в Татарстане, Смоленской и Московской областях, позволяя, по заявлениям полиции, сократить аварийность на скоростных трассах. При этом все эти годы не прекращались споры о законности штрафов — в частности, из-за отсутствия самого понятия «средняя скорость» в ПДД. Ряд депутатов даже пытались запретить такую практику поправками к КоАП, но законопроект не приняли. Одновременно, как рассказывал «Ъ», в ряде регионов многим водителям удавалось отменять штрафы за среднюю скорость в судах.

В апреле 2021 года, по данным «Ъ», вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минтрансу и Минюсту «проработать» и внести в правительство «предложения по законодательному закреплению ответственности» за превышение средней скорости. Содержание этих предложений неизвестно. Речь, судя по всему, идет о поправках к КоАП, но непонятно, в действующую редакцию или в новый кодекс, который Минюст готовит с 2020 года.

Виктор Травин поддержал решение МВД, заметив, что, согласно ранее изложенной позиции Верховного суда, правонарушения должно характеризоваться в том числе местом и временем его совершения: эти данные должны включаться в материалы с автоматических камер. Эксперт обращает внимание, что правонарушение, предусмотренное действующей ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости), не является длящимся, поэтому в постановлении должно содержаться точное время.

Новость
Певцов, Попов и Майданов — об инициативах, которые они будут продвигать в Госдуме

Практика вынесения постановлений с двух камер осложняет и определение территориальной подсудности рассмотрения жалоб на штрафы ГИБДД, продолжает Виктор Травин: участок дороги между комплексами может относиться к юрисдикции разных судов. «Несмотря на очевидность необоснованного привлечения к ответственности автовладельцев за превышение средней скорости, ГИБДД в регионах до недавнего времени продолжала выносить постановления, а суды в массовом порядке их отменяли», — говорит он.

С технической точки зрения измерение средней скорости является корректным, если «учитывать погрешности и утверждать комплексы в качестве средств измерения», говорит эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. «Так называемая мгновенная скорость по факту является усредненной из нескольких в случае радарных измерений и точно такой же расчетной средней в случае измерения оптическим способом, — поясняет он.— С правовой же точки зрения главный вопрос — о месте и времени совершения нарушения, а также о том, допустимо ли измерять среднюю скорость на участках с несколькими разными ограничениями скорости».

Иван Буранов

 Четвертая волна? Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости
Интернет проникнет в мозг лучами
РФ возобновляет с 5 октября авиасообщение с несколькими странами
Новый вариант коронавируса обнаружен в России
Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
СМИ: в Ухане проводили эксперименты с коронавирусом в 2018 году
В США внесли поправки о санкциях против российского госдолга
В космосе найдена странная пустота
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вооруженный конфликт России и США: НАТО не спасет
Коснется всех: приказ приведен в исполнение
Hi-Tech
Зачем в России скупают старые роутеры Раскрываем секрет скупки старых роутеров
Авто
Польза или вред: чем опасна отмена обязательного техосмотра? Авто Mail.ru собрал мнения экспертов рынка и юристов об отмене техосмотра в России.
Кино
Умер актер из «Секса в большом городе» В сериале он исполнил роль друга главной героини Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блэтча
Товары для дома
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Дети
Женщина купила набор для оплодотворения в сети и родила ребенка Она захотела родить второго ребенка, но ЭКО ей было не по карману
Леди
У Лолиты разошелся шов на лице после пластической операции Об этом певица рассказала в интервью для ютуб-шоу
Дом
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
7 ярких цветов, которые стоит применить в ванной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь