ГИБДД отказалась от штрафов водителей с помощью парных камер

В соцсетях появилась информация со ссылкой на различные документы, из которых следует, что ГИБДД в регионах более не штрафует граждан за превышение средней скорости. О том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на незаконность этой практики. Надзорное ведомство в письме ссылалось на информацию из Госавтоинспекции. Из официального комментария ГУОБДД МВД России, представленного в ответ на запрос «Ъ», следует: практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена.
«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», — сообщили «Ъ» в ГУОБДД МВД России. Как давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине, в МВД не поясняют. В Москве, по данным «Ъ», подобные штрафы не выносятся с августа, в Подмосковье — с мая-июня.
Технология измерения средней скорости, напомним, применяется на дорогах России с 2013 года: сперва фиксирует время проезда машины первая камера, затем (через несколько километров или сотен метров) — вторая. Иногда используется каскад из нескольких комплексов. Софт вычисляет среднюю скорость на участке, выносится штраф. По такому алгоритму до недавних поработало около 1 тыс. дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 ₽ до 5 тыс.
Технология активно использовалась в Татарстане, Смоленской и Московской областях, позволяя, по заявлениям полиции, сократить аварийность на скоростных трассах. При этом все эти годы не прекращались споры о законности штрафов — в частности, из-за отсутствия самого понятия «средняя скорость» в ПДД. Ряд депутатов даже пытались запретить такую практику поправками к КоАП, но законопроект не приняли. Одновременно, как рассказывал «Ъ», в ряде регионов многим водителям удавалось отменять штрафы за среднюю скорость в судах.
В апреле 2021 года, по данным «Ъ», вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минтрансу и Минюсту «проработать» и внести в правительство «предложения по законодательному закреплению ответственности» за превышение средней скорости. Содержание этих предложений неизвестно. Речь, судя по всему, идет о поправках к КоАП, но непонятно, в действующую редакцию или в новый кодекс, который Минюст готовит с 2020 года.
Виктор Травин поддержал решение МВД, заметив, что, согласно ранее изложенной позиции Верховного суда, правонарушения должно характеризоваться в том числе местом и временем его совершения: эти данные должны включаться в материалы с автоматических камер. Эксперт обращает внимание, что правонарушение, предусмотренное действующей ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости), не является длящимся, поэтому в постановлении должно содержаться точное время.
Практика вынесения постановлений с двух камер осложняет и определение территориальной подсудности рассмотрения жалоб на штрафы ГИБДД, продолжает Виктор Травин: участок дороги между комплексами может относиться к юрисдикции разных судов. «Несмотря на очевидность необоснованного привлечения к ответственности автовладельцев за превышение средней скорости, ГИБДД в регионах до недавнего времени продолжала выносить постановления, а суды в массовом порядке их отменяли», — говорит он.
С технической точки зрения измерение средней скорости является корректным, если «учитывать погрешности и утверждать комплексы в качестве средств измерения», говорит эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. «Так называемая мгновенная скорость по факту является усредненной из нескольких в случае радарных измерений и точно такой же расчетной средней в случае измерения оптическим способом, — поясняет он.— С правовой же точки зрения главный вопрос — о месте и времени совершения нарушения, а также о том, допустимо ли измерять среднюю скорость на участках с несколькими разными ограничениями скорости».
Иван Буранов