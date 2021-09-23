Глава ВОЗ считает, что в 50 странах мира к концу сентября не удастся привить 10% населения

Почти 90% богатых стран уже достигли поставленной ВОЗ цели охватить к концу сентября вакцинацией от COVID-19 не менее 10% населения, сказал Гебрейесус. «Однако 50 государств этого не достигнут, в основном [они расположены] в Африке», — констатировал он.
«Страны с высокими доходами пообещали более 1 млрд доз, однако материализовались менее 15% доз», — сообщил гендиректор. «Нам необходима сегодня твердая глобальная приверженность поддержке вакцинации по меньшей мере 40% населения каждой страны к концу нынешнего года и 70% к середине 2022 года», — добавил он.
По его словам, для достижения этих целей «именно сейчас необходимы 2 млрд доз для стран с низкими и средними доходами».
В этой связи глава ВОЗ призвал «страны и компании, контролирующие глобальное снабжение вакцинами», немедленно выполнить свое обещание поделиться препаратами, содействовать немедленной передаче технологий и прав интеллектуальной собственности на вакцины, а также внести коррективы в планы ближайших поставок для механизма COVAX и Африканского трастового объединения по закупке вакцин (AVAT).
Гебрейесус ожидает, что мировое сообщество «полностью и срочно» профинансирует международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам и средствам диагностики от коронавируса ACT-Accelerator. Мир нуждается в «более сильной, устойчиво финансируемой и наделенной полномочиями ВОЗ в центре глобальной архитектуры здравоохранения», резюмировал гендиректор.
В среду президент США Джо Байден, открывая проводимый по видеосвязи саммит по вопросам борьбы с пандемией, объявил, что США и Евросоюз запускают партнерство с целью передачи вакцин от нового коронавируса странам с низкими доходами, а также для борьбы с дезинформацией в данной сфере.