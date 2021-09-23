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10:46 (мск), источник: Life.ru

«Выскочит откуда-то из-за спины у “дельты”: Знаменитый вирусолог оценил появление суперштамма коронавируса

При этом возможности вируса не бесконечны, подчеркнул Евгений Кунин.

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Источник: AP 2021

Суперштамм коронавируса, подобный «Дельте», может возникнуть где угодно. Об этом заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин.

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«Дельта»-вариант явно победил по всему миру. Не полностью вытеснил, но сильно потеснил все остальные. Достаточно вероятно, что следующий суперштамм выскочит откуда-то из-за спины у этой «дельты», — сказал Кунин в интервью газете «Известия».

По словам вирусолога, суперштамм может появиться где угодно. Но при оценке вероятности стоит учитывать большую популяцию самого вируса и возможность размножаться. При этом возможности вируса не бесконечны, подчеркнул Кунин.

«Возможно, на фоне всех происходящих процессов, в том числе вакцинации, вариант более агрессивный, чем “дельта”, просто не распространится», — считает эксперт.

Ранее стало известно, что в России выявили новый вариант ковида с мутациями штаммов «бета» и «дельта». Биологи пояснили, что первых носителей этой разновидности инфекции заметили в феврале этого года в Москве.

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