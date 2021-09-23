Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию Президент из-за этого примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции
Фоторепортажи
8Взрыв газа в Ногинске
20Как прошли выборы
03:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В России прокомментировали последствия полного отказа от ЕГЭ

Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), так как это может снизить качество образования, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — отметили в Рособрнадзоре.

Новость
Глава Минобрнауки предложил способы изменить прием в вузы

Также там, говоря о вступительных испытаниях, напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы России.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в 2022 году пройдет в допандемийном формате, если не будет всплесков заболеваемости коронавирусом и их последствий. По его словам, нужно проанализировать ситуацию с COVID-19 в стране, которая будет наблюдаться осенью. Музаев подчеркнул, что в прошлом учебном году в ведомстве выбирали формат ЕГЭ исходя из эпидемиологической ситуации.

В 2022 году выпускников ждут изменения почти по всем предметам ЕГЭ, кроме информатики. Изменения будут вводиться поэтапно с 2022 по 2024 год.

 Россиянам пообещали увеличить МРОТ
Лолита назвала размер пенсии Аллы Пугачевой
РФ возобновляет с 5 октября авиасообщение с несколькими странами
Глава ВОЗ заявил о провале цели по вакцинации от COVID-19
Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак»
В космосе найдена странная пустота
В США внесли поправки о санкциях против российского госдолга
Закончено строительство крупнейшего круизного лайнера в мире
Здоровье
Из схемы лечения ковида исключен «Арбидол» Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19.
Hi-Tech
Зачем в России скупают старые роутеры Раскрываем секрет скупки старых роутеров
Горячие темы на Авто
И вот возник вопрос. 328
Карантин 254
сегодня мы узнаем точно как зимовать будем))) 180
поздравляю..... 139
Кино
Умер актер из «Секса в большом городе» В сериале он исполнил роль друга главной героини Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блэтча
Товары для дома
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Gnezdo.ru
Новые факты о войне за наследство Абдулова
Хорошо ли вы знаете фильмы СССР?
Зеленский высказался об отставке Авакова
Раскрыта интрига выборов в Госдуму - 2021
Леди
У Лолиты разошелся шов на лице после пластической операции Об этом певица рассказала в интервью для ютуб-шоу
Дом
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
7 ярких цветов, которые стоит применить в ванной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь