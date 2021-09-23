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11:56 (мск), источник: Известия

В ряде регионов школы начали уходить на удаленку

Учащиеся в некоторых регионах стали частично переходить на дистанционное обучение. Так, например, с 22 сентября школьники Оренбурга, кроме младших классов и выпускников, переведены на удаленку.

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Источник: Известия

Причина — в увеличении числа заболевших COVID-19. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, после восьмимесячной стабилизации зафиксирован интенсивный рост заболеваемости в 36 регионах.

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Эксперты связывают негативную статистику с началом учебного года и с традиционной сезонностью респираторных инфекций.

«Очевидно, что возобновление учебы в школах и вузах и наступление осеннего периода способствуют новому подъему заболеваемости. Как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация, во многом зависит от нашего поведения, от того, как быстро мы будем вакцинироваться, насколько массово будем носить маски», — сказал «Известиям» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

Руководитель Роспотребнадзора связала динамику заболеваемости с темпами вакцинации.

Очень четкая корреляция. Чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста.
Анна Попова

«Темпы вакцинации у нас недостаточно высокие. В нашей стране большое число людей, не болевших и не вакцинировавшихся. Это нужно учитывать — защищать верхние дыхательные пути в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию», — признал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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