Суточная смертность от COVID вышла на рекордный уровень с начала эпидемии

820 смертей от COVID-19 за сутки ранее фиксировалось 26 августа. Уровень смертности держится выше 800 человек в день последние трое суток.
Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 54. Для столицы это максимальный показатель с 4 сентября. На втором месте — Санкт-Петербург, 53 смерти. В списке регионов по числу смертей за последние сутки лидируют:
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 36 российских регионах растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Такой масштабный рост зафиксирован впервые за восемь недель. По словам Поповой, уровень заболеваемости напрямую связан с тем, как идет прививочная кампания в регионах.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее заявлял, что четвертая волна COVID-19 может произойти в России в конце сентября — начале октября. «Совпадение определенных факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября», — заявил Проценко.