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12:05 (мск), источник: РБК

Суточная смертность от COVID вышла на рекордный уровень с начала эпидемии

За последние сутки в России выявлено 21 438 случаев COVID-19, умерли 820 человек, сообщил оперативный штаб. Заболеваемость достигла такого уровня впервые за месяц, число смертей повторило рекорд с начала эпидемии в России.

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12:27 (мск)В Москве выявлено 3445 новых случаев COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

820 смертей от COVID-19 за сутки ранее фиксировалось 26 августа. Уровень смертности держится выше 800 человек в день последние трое суток.

Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 54. Для столицы это максимальный показатель с 4 сентября. На втором месте — Санкт-Петербург, 53 смерти. В списке регионов по числу смертей за последние сутки лидируют:

  • Свердловская область — 36;
  • Краснодарский край — 32;
  • Нижегородская область — 29;
  • Ростовская область — 28;
  • Пермский край — 27.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 36 российских регионах растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Такой масштабный рост зафиксирован впервые за восемь недель. По словам Поповой, уровень заболеваемости напрямую связан с тем, как идет прививочная кампания в регионах.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее заявлял, что четвертая волна COVID-19 может произойти в России в конце сентября — начале октября. «Совпадение определенных факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября», — заявил Проценко.

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