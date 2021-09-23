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14:40 (мск), источник: Газета.Ру

Песков заявил, что введение нового локдауна в России пока не обсуждается

На федеральном уровне власти пока не обсуждали введение новых ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«На федеральном уровне в администрации президента обсуждений не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации. Но насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, никаких решений не принималось», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что решения об усилении ограничительных мер в каждом конкретном регионе должны приниматься местными властями, так как у губернаторов все еще действуют «особые эпидемиологические полномочия».

За минувшие сутки в России было зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19 — погибли 820 человек. Кроме того, накануне, главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России. По ее словам, доминирующим в стране остается индийский штамм «дельта».

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