Песков заявил, что введение нового локдауна в России пока не обсуждается

«На федеральном уровне в администрации президента обсуждений не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации. Но насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, никаких решений не принималось», — сказал он.
Песков также подчеркнул, что решения об усилении ограничительных мер в каждом конкретном регионе должны приниматься местными властями, так как у губернаторов все еще действуют «особые эпидемиологические полномочия».
За минувшие сутки в России было зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19 — погибли 820 человек. Кроме того, накануне, главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России. По ее словам, доминирующим в стране остается индийский штамм «дельта».