14:28 (мск), источник: Фонтанка
Центр Гамалеи создал вакцину от COVID-19 для подростков. Теперь дело за Минздравом
Центр Гамалеи подал в Минздрав документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков.
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В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Об этом в комментарии РИА Новости 23 сентября сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По его словам, решение о регистрации нового препарата будет приниматься после экспертизы. Он также отметил, что при использовании «Гам-КОВИД-Вак-М» вакцинация подростков будет проводиться «исключительно на добровольной основе» и при согласии родителей.
Центр Гамалеи создал уже две вакцины от COVID-19: «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт».