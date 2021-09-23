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14:28 (мск), источник: Фонтанка

Центр Гамалеи создал вакцину от COVID-19 для подростков. Теперь дело за Минздравом

Центр Гамалеи подал в Минздрав документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков.

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В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Об этом в комментарии РИА Новости 23 сентября сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, решение о регистрации нового препарата будет приниматься после экспертизы. Он также отметил, что при использовании «Гам-КОВИД-Вак-М» вакцинация подростков будет проводиться «исключительно на добровольной основе» и при согласии родителей.

Центр Гамалеи создал уже две вакцины от COVID-19: «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт».

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