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14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нижне-Свирском заповеднике показали, как медведь «танцует ламбаду»

Зоологи не смогли определить, был ли это один танцор или два разных.

На официальной странице в соцсетях Нижне-Свирского заповедника (Ленинградская область) в середине сентября появилось забавное видео, снятое фотоловушками у нескольких деревьев в лесу.

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На кадры попали «чесальные танцы» медведей, которые очень напоминали знаменитую ламбаду. Это выглядело так забавно, что сотрудники заповедника даже добавили в видео соответствующую музыку, чтобы лучше передать атмосферу происходящего.

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По словам зоологов, они не смогли определить, был ли на кадрах один «танцующий» медведь или два похожих, но «танцы» у них были одинаковые.

Екатерина Гура

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