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14:25 (мск), источник: Ведомости

Песков рассказал о единичных случаях COVID-19 в Кремле

В Кремле продолжают фиксировать единичные случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о длительности самоизоляции президента.

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Источник: Reuters

«Это относительная самоизоляция. Просто это минимизация каких-то личных контактов. Цифры у нас [в стране] пошли вверх постепенно, — отметил Песков. — Продолжаются какие-то единоличные случаи заболевания — и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях. Поэтому, конечно, дополнительные меры предосторожности не помешают». Он также подчеркнул, что данные меры не ведут к снижению активности президента.

20 сентября Песков говорил, что Путин на этой неделе в основном продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции. Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Он рассказал, что накануне весь день общался с человеком, у которого впоследствии выявили COVID-19. Президент уточнил, что этот человек был привит от коронавируса, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато».

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