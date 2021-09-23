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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии сожгли почти 2,5 тысячи рогов носорогов

Таким образом местные власти решили бороться с их контрабандой и народными суевериями.

22 сентября отмечался Всемирный день носорогов. В связи с этим праздником власти индийского штата Ассам, где проживает крупнейшая в мире популяция однорогих носорогов, развели гигантские костры и сожгли 2479 рогов этих животных, чтобы показать местному населению, что никакой лечебной и чудодейственной ценности в них нет.

Сообщается, что все сожженные рога были конфискованы у браконьеров и черных дилеров за последние более чем сорок лет и все это время хранились на складах в полиции. 50 рогов сохранили в качестве вещественных доказательств из-за нерассмотренных судебных дел, а 94 рога решили оставить в образовательных целях.

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По данным переписи 2018 года, в штате Ассам насчитывается почти 2650 носорогов, из которых около 2400 живут в национальном парке Казиранга.

На протяжении многих десятилетий местные власти пытаются защитить носорогов от браконьеров. Рога животных считаются лечебными в традиционной медицине в азиатских странах и их стоимость на черном рынке достигает десятков тысяч долларов, пишет Hindustan Times.

Екатерина Гура

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